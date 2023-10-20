В Узбекистане пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии"

При организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева с 23 по 26 октября в Ташкенте и Хорезмской области (Узбекистан) пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии".

При организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева с 23 по 26 октября в Ташкенте и Хорезмской области (Узбекистан) пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии".

Как передает Report, в первый день мероприятия в Союзе писателей Узбекистана состоится встреча с народным поэтом Азербайджана Вахидом Азизом.

Кроме того, в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои пройдут дискуссии на тему "Современные азербайджано-узбекские литературные связи".