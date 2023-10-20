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В Узбекистане пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии"

В Узбекистане пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии" При организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева с 23 по 26 октября в Ташкенте и Хорезмской области (Узбекистан) пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии".
Kультурная политика
20 октября 2023 г. 15:55
В Узбекистане пройдет Неделя азербайджанской культуры и поэзии

При организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева с 23 по 26 октября в Ташкенте и Хорезмской области (Узбекистан) пройдет "Неделя азербайджанской культуры и поэзии".

Как передает Report, в первый день мероприятия в Союзе писателей Узбекистана состоится встреча с народным поэтом Азербайджана Вахидом Азизом.

Кроме того, в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои пройдут дискуссии на тему "Современные азербайджано-узбекские литературные связи".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda “Azərbaycan mədəniyyəti və poeziya həftəliyi” keçiriləcək

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