В Узбекистане проходят "Дни азербайджанской культуры и литературы"

С 16 по 22 октября в Узбекистане проходят "Дни азербайджанской культуры и литературы".

С 16 по 22 октября в Узбекистане проходят "Дни азербайджанской культуры и литературы".

Как сообщили Report Азербайджанском Культурном Центре им.Гейдара Алиева в Узбекистане, мероприятия, организованные центром при поддержке министерств культуры двух стран, комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана и посольства Азербайджана в Узбекистане, охватывают, помимо столицы, Бухарскую, Навоийскую и Самаркандскую области.

В мероприятии, проводимом в "Культурном центре" Бухары, приняли участие гости из Азербайджана, местные власти, деятели культуры и искусства, местные азербайджанцы, студенты университетов, журналисты и др.

Судья города Бухары Джамол Насиров поблагодарил гостей из Азербайджана и выразил уверенность, что Дни азербайджанской культуры, впервые проводимые в городе, послужат дальнейшему укреплению дружественных, культурно-литературных связей между двумя странами.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, говоря о высоком уровне отношений между нашими государствами, отметил, что в результате успешной политики глав государств эти отношения поднялись до уровня стратегического союзничества.

Дипломат отметил, что в рамках проводимых Дней азербайджанской культуры и литературы жителям Бухарской области будут представлены наша национальная культура, музыка, танцы, изобразительное искусство, музыкальные инструменты, национальные костюмы, а библиотекам и местной диаспорской организации будет подарено значительное количество изданий об Азербайджане. Он отметил, что этот год объявлен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым "Годом Шуши" и рассказал о мероприятиях и проектах, проводимых в Узбекистане в связи с этим.

Глава комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана, депутат Ганира Пашаева отметила, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном во всех сферах неуклонно развиваются. Она подчеркнула, что наши народы – дружественные и братские. Она отметила важность проведения подобных мероприятий. Говоря о солидарности в тюркском мире, Ганира Пашаева отметила победу Азербайджана в Карабахе и с благодарностью коснулась поддержки тюркских стран в Отечественной войне.

Мероприятие продолжилось концертной программой. Народная артистка Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедова и обладатель Гран-при международного музыкального фестиваля "Восточные мотивы" в Самарканде, тарзан Сахиб Пашазаде исполнили национальную азербайджанскую музыку.

В концертной программе танцевальный ансамбль при Азербайджанском культурном центре им. Гейдара Алиева в Узбекистане исполнил наши национальные танцы.

В мероприятии была представлена коллекция национальных костюмов с национальными узорами и колоритами Азербайджана и Узбекистана. Костюмы созданы азербайджанским модельером-дизайнером Афаг Исмаилзаде.