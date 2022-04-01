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В Узбекистане планируется проведение Дней культуры Азербайджана

В Узбекистане планируется проведение Дней культуры Азербайджана В апреле этого года в Узбекистане планируется проведение "Дней культуры и литературы Азербайджана".
Kультурная политика
1 апреля 2022 г. 17:41
В Узбекистане планируется проведение Дней культуры Азербайджана

В апреле этого года в Узбекистане планируется проведение "Дней культуры и литературы Азербайджана".

Об этом Report заявил заместитель министра культуры Узбекистана Мураджан Маджидов.

Ожидается, что мероприятие пройдет в городе Термез Сурхандарьинской области.

Замминистра отметил, что Узбекистан также планирует пригласить представителей Азербайджана для участия во II Международной конференции «Искусство макома и его роль в мировой цивилизации», международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» и Фестивале ремесел, которые запланированы на 2022 год.

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Версия на английском языке Days of Azerbaijani culture and literature to be held in Uzbekistan 
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin keçirilməsi planlaşdırılır

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