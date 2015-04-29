В Узбекистане открылась посвященная Карабаху фотовыставка

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ При поддержке посольства Азербайджана в Узбекистане, при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева и Азербайджанской государственной галереи в Ташкенте была проведена фотовыставка азербайджанских памятников под названием "Конлум кечир Гарабагдан", сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Выставка открылась вступительной речью первого секретаря посольства Азербайджана, директора Азербайджанского культурного центра Самира Аббасова, которой сообщил об истории Карабаха, о его памятниках, а также рассказал об известных личностях этого края – великом композиторе Азербайджана Узеире Гаджибейли, Сеиде Шушинском, Хане Шушинском, поэтессе Хуршид бану Натаван, а также Бюльбюле и других известных лицах.

В том числе С.Аббасов рассказал о наследии культуры Азербайджана, проводимых мероприятиях посольством Азербайджана в Узбекистане и Культурным центром, а также ввел в курс представителей СМИ об организации выставки, где впервые представлены макеты памятников Карабаха, карабахская одежда, кулинария и образцы наследия национальной культуры.

После торжественной церемонии открытия выставки, в фойе Культурного центра ее участники имели возможность ознакомиться с фотоработами, в которых отражены памятники Карабаха, природные пейзажи, а также известные люди, жизнь которых неотъемлемо связана с Азербайджаном.

В рамках мероприятия посетители ознакомились с творчеством мастеров ковроткачества, с традиционной одеждой Карабаха, головными уборами, а также увидели в виде макетов – Мечид Шуша, Храм Гянджасар, Крепость Шуша и другие памятники исторического наследия Карабаха.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства и Культурного центра, деятели культуры и науки Узбекистана, учёные, члены азербайджанской диаспоры и Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан.