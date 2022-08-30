В Узбекистане награждены азербайджанские деятели науки и культуры

В Узбекистане награждены азербайджанские деятели науки и культуры

В Узбекистане награждены азербайджанские деятели науки и культуры.

Как передает Report со ссылкой на посольство Узбекистана в Азербайджане, соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно указу, звание «Народная артистка Республики Узбекистан» получила вокалистка Азербайджанского государственного музыкального театра имени Р. Бейбутова Гулянак Маммадова .

В свою очередь, орденом «Дустлик» награждены: заведующий отделом Института востоковедения имени академика З.М. Бунядова Национальной академии наук Азербайджана, академик Шахин Мустафаев ; заведующий кафедрой туркологии Бакинского государственного университета, профессор Рамиз Аскаров ; заведующая отделом литературных связей Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана Института литературы имени Низами Национальной академии наук Азербайджана Алмас Биннатова.

Награда вручена за "Большой вклад в укрепление уз дружбы и развитие стратегического партнерства, всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой, в частности, наполнение научного и культурно-гуманитарного взаимодействия практическим содержанием и новыми инициативами, углубление и расширение многовековых связей братских народов двух стран".