В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль

В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль.

В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль.

Как сообщает Report, в фестивале приняли участие сотрудники дипмиссий и представительств 35 стран, около 300 студентов.

Также были организованы интерактивные сессии, отражающие культурное наследие этих стран, представлены образцы их кухни.

На фестивале, отражающем мультикультурные ценности и интернациональную атмосферу университета, представители зарубежных стран рассказали о своем культурном наследии посредством специально организованных стендов.