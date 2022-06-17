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В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль

В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль.
Kультурная политика
17 июня 2022 г. 12:02
В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль

В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль.

Как сообщает Report, в фестивале приняли участие сотрудники дипмиссий и представительств 35 стран, около 300 студентов.

Также были организованы интерактивные сессии, отражающие культурное наследие этих стран, представлены образцы их кухни.

На фестивале, отражающем мультикультурные ценности и интернациональную атмосферу университета, представители зарубежных стран рассказали о своем культурном наследии посредством специально организованных стендов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində 10-cu Beynəlxalq Festival keçirilib

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