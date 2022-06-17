В Университете ADA прошел 10-й международный фестиваль.
Как сообщает Report, в фестивале приняли участие сотрудники дипмиссий и представительств 35 стран, около 300 студентов.
Также были организованы интерактивные сессии, отражающие культурное наследие этих стран, представлены образцы их кухни.
На фестивале, отражающем мультикультурные ценности и интернациональную атмосферу университета, представители зарубежных стран рассказали о своем культурном наследии посредством специально организованных стендов.