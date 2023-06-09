В Университете ADA проходит 11-й международный фестиваль

В Университете ADA проходит традиционный 11-й международный фестиваль культур народов мира.

В Университете ADA проходит традиционный 11-й международный фестиваль культур народов мира.

Как сообщает Report, в рамках фестиваля организована выставка с участием представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса из 35 стран, которые представят студентам и гостям мероприятия образцы национальной культуры, кухни, книги, буклеты и печатную продукцию.

Глава департамента международных отношений университета Милана Мир Фейзуллазаде заявила журналистам, что целью данного мероприятия, проведение которого превратилось уже в добрую традицию, является демонстрация культуры и музыки различных стран мира.

По ее словам, студенты университета также активно принимают участие в фестивале, который проводится ежегодно.

На фестивале также состоялась концертная программа с участием представителей из 14 стран мира.