В Украинском центре в Баку прошла сессия для поддержки украинских женщин

В Украинском центре прошла сессия для поддержки украинских женщин.

В Украинском центре культуры в Баку состоялась сессия для поддержки женщин, пострадавших от последствий войны в Украине.

Как передает Report, психологическую сессию провела психолог, игропрактик, специалист Виктория Шушкова.

Ставшие беженками в результате войны в Украине и в настоящее время проживающие в Азербайджане женщины выпали из привычного русла жизни. Жизнь в Украине для них резко оборвалась, а жизнь в Баку кажется непривычной. В этих условиях очень важно найти ресурс, получить духовную поддержку, отметила В. Шушкова.

Участницам сессии рассказали о важности сохранения душевного спокойствия даже в самые тяжелые моменты.

Используя различные психологические техники, участницы встречи подробно обсудили свои переживания с момента начала войны.

Психолог путем применения игровых практик, постаралась вселить в них спокойствие и уверенность.