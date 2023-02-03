В Украинском центре в Баку прошла сессия для поддержки украинских женщин

В Украинском центре культуры в Баку состоялась сессия для поддержки женщин, пострадавших от последствий войны в Украине.
Как передает Report, психологическую сессию провела психолог, игропрактик, специалист Виктория Шушкова.
Ставшие беженками в результате войны в Украине и в настоящее время проживающие в Азербайджане женщины выпали из привычного русла жизни. Жизнь в Украине для них резко оборвалась, а жизнь в Баку кажется непривычной. В этих условиях очень важно найти ресурс, получить духовную поддержку, отметила В. Шушкова.
Участницам сессии рассказали о важности сохранения душевного спокойствия даже в самые тяжелые моменты.
Используя различные психологические техники, участницы встречи подробно обсудили свои переживания с момента начала войны.
Психолог путем применения игровых практик, постаралась вселить в них спокойствие и уверенность.