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В Украине запустили бесплатный факультатив по изучению азербайджанского языка

В Украине запустили бесплатный факультатив по изучению азербайджанского языка В Украине запустили бесплатный онлайн-факультатив по изучению азербайджанского языка.
Kультурная политика
16 сентября 2024 г. 10:42
В Украине запустили бесплатный факультатив по изучению азербайджанского языка

В Украине открыли бесплатный онлайн-факультатив по изучению азербайджанского языка.

Как сообщает Report, занятия ведет глава Центра азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева при Киевском национальном лингвистическом университете Интигам Шихизаде посредством онлайн-платформы Zoom.

В рамках факультатива студенты со всех уголков Украины получают возможность не только изучить язык, но и ознакомиться с богатой культурой и историей Азербайджана, его географией, обычаями и традициями.

Проект уже получил положительные отзывы как от участников, так и от преподавателей, которые подчеркивают важность подобных инициатив для развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной.

"В настоящее время факультатив посещают более 50 участников, большинство из которых украинцы. Среди учащихся также есть несколько азербайджанцев и преподаватели различных вузов", - отметила инициатор факультатива, соучредительница Украинско-тюркского центра Марына Гончарук.

Отметим, что факультатив проводится под эгидой Украинско-тюркского центра при поддержке адвоката Шамси Магеррамова.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada Azərbaycan dili üzrə ödənişsiz fakultativ açılıb
Версия на английском языке Free elective course on studying Azerbaijani language launched in Ukraine

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