В ТЮЗе состоялась премьера спектакля "Гулливер в стране лилипутов"

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Гулливер в стране лилипутов".

Как сообщает Report, режиссер-постановщик спектакля, поставленного по произведению Джонатана Свифта, - Эльшад Рагимзаде.

Спектакль поставлен Эльшадом Рагимзаде в несколько иной форме: "Нам захотелось представить новому поколению зрителей постановку в ином стиле. Мы всегда видели Гулливера как человека прошлого. Однако, в нашем спектакле он представлен как человек нашего времени".

Спектакь повествует о приключениях Гулливера в стране лилипутов. В постановке использованы современные азербайджанские песни.

В ролях - Эльшан Гаджибабаев, Рамиль Мамедов, Эльнур Гусейнов, Айгюн Фатуллаева, Вугар Мамедалиев, Вахид Алиев, Хаяла Мейданова, Кенуль Абилова, Халиг Бекиров.

Художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, музыкальный оформитель - Рамиг Насиров.