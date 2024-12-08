В Туве фильм из Азербайджана получил гран-при международного буддийского кинофестиваля

Картина "Жаворонки на репейном поле" из Азербайджана режиссера Ксении Лагутиной получила гран-при Буддийского международного кинофестиваля в Кызыле.

Картина "Жаворонки на репейном поле" из Азербайджана режиссера Ксении Лагутиной получила гран-при Буддийского международного кинофестиваля в Кызыле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент кинофестиваля Виталий Петров.

"Итоги III Буддийского международного кинофестиваля подведены. Гран-при достался картине из Азербайджана "Жаворонки на репейном поле" режиссера Ксении Лагутиной. Лучшим фильмом по мнению жюри ассамблеи буддистов России стала индийская лента "Беги к реке", - сообщил Петров.

Фильм "Жаворонки на репейном поле" рассказывает о судьбах нескольких героев, которым предстоит сделать важный выбор.

По словам Петрова, лучшим режиссером был назвал Орлан Оюн из Тувы за фильм "Сарбашкыннар", а специальный приз жюри получила картина из Киргизии "Земля".