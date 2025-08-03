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В Туркменистане пройдет "День Азербайджана" в рамках конференции ООН

В Туркменистане пройдет "День Азербайджана" в рамках конференции ООН С 4 по 8 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоится мероприятие под названием "День Азербайджана".
Kультурная политика
3 августа 2025 г. 16:56
В Туркменистане пройдет День Азербайджана в рамках конференции ООН

С 4 по 8 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоится мероприятие под названием "День Азербайджана".

Как сообщили в Министерстве культуры Азербайджана, цель мероприятия - представить богатое культурное наследие, художественные традиции и современный творческий потенциал страны.

В Авазе уже находится делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Кяримли, а также известные деятели искусства. Они продолжают подготовительные работы к мероприятию.

В рамках программы:

- В павильоне Азербайджана будут представлены образцы народного искусства, издания, сувениры и произведения декоративно-прикладного искусства;

- В открытой выставочной зоне пройдут демонстрации ковроткачества, национальной одежды, келагаи, резьбы по дереву и вышивки, а также мастер-классы;

- В кулинарной зоне предложат традиционные блюда азербайджанской кухни;

- В концертной части состоятся выступления с национальной музыкой, танцами и современными сценическими номерами.

5 августа в рамках официального открытия конференции пройдёт международный гала-концерт.

6 августа "День Азербайджана" отметят грандиозной музыкально-танцевальной программой.

8 августа участие известных азербайджанских артистов ознаменует закрытие праздника заключительным гала-концертом.

Участие Азербайджана в этом международном форуме станет важным вкладом не только в культурную презентацию, но и в укрепление мира, сотрудничества и развитие культурной дипломатии.

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Версия на английском языке ФотоTurkmenistan to host "Azerbaijan Day" as part of UN conference
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkmənistanda beynəlxalq konfransda “Azərbaycan Milli Günü” keçiriləcək

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