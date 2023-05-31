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В турецком сериале устранена ошибка, связанная с картой Азербайджана, принесены извинения

В турецком сериале устранена ошибка, связанная с картой Азербайджана, принесены извинения В турецком сериале была устранена ошибка, связанная с картой Азербайджана, были принесены извинения.
Kультурная политика
31 мая 2023 г. 20:02
В турецком сериале устранена ошибка, связанная с картой Азербайджана, принесены извинения

В турецком сериале была устранена ошибка, связанная с картой Азербайджана, были принесены извинения.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

Было отмечено, что в 32-й серии сериала “В этот мир я не вмещусь”, которая транслировалась 23 мая по турецкому телевидению ATV, была использована искаженная карта Азербайджана.

В связи с этим обстоятельством, вызвавшим справедливое недовольство многочисленных зрителей данной экранизации из Азербайджана, была установлена связь с компанией “Güzel Adamlar Medya”, снимающей сериал. Азербайджану были принесены извинения за ошибку. Компании была представлена карта Азербайджана, и компания заявила, что в повторе этой серии карта будет исправлена.

При повторном показе 32-й серии на телеканале ATV 27 мая ошибка с картой была устранена.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə serialında Azərbaycan xəritəsi ilə bağlı səhv aradan qaldırılıb, üzr istənilib

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