В турецком сериале устранена ошибка, связанная с картой Азербайджана, принесены извинения

В турецком сериале была устранена ошибка, связанная с картой Азербайджана, были принесены извинения.

В турецком сериале была устранена ошибка, связанная с картой Азербайджана, были принесены извинения.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

Было отмечено, что в 32-й серии сериала “В этот мир я не вмещусь”, которая транслировалась 23 мая по турецкому телевидению ATV, была использована искаженная карта Азербайджана.

В связи с этим обстоятельством, вызвавшим справедливое недовольство многочисленных зрителей данной экранизации из Азербайджана, была установлена связь с компанией “Güzel Adamlar Medya”, снимающей сериал. Азербайджану были принесены извинения за ошибку. Компании была представлена карта Азербайджана, и компания заявила, что в повторе этой серии карта будет исправлена.

При повторном показе 32-й серии на телеканале ATV 27 мая ошибка с картой была устранена.