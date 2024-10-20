В турецком Эскишехире прошла панельная дискуссия "Нахчыван - ворота в тюркский мир"

В турецком городе Эскишехир при участии посольства Азербайджана в Анкаре прошла панельная дискуссия под названием "Нахчыван - ворота в тюркский мир".

В турецком городе Эскишехире с участием представителей посольства Азербайджана в Турции прошла панельная дискуссия под названием "Нахчыван - ворота в тюркский мир".

Как передает Report , об этом в соцсети сообщила пресс-служба дипмиссии.

"Представитель посольства приняли участие в панельной дискуссии "Нахчыван - ворота в тюркский мир", организованной в Культурном и художественном центре "Оздилек" в Эскишехире в сотрудничестве с Общественным объединением "Сеть свободы слова Центральной Азии и Южного Кавказа" и Ассоциацией азербайджанцев Эскишехира", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 октября в Анкаре в конференц-зале "Карабах" при посольстве было проведено мероприятие по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.