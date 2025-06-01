В Турции состоялся концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибекова

В столице Турции Анкаре по случаю

В столице Турции Анкаре по случаю юбилея великого азербайджанского композитора, создателя первой оперы на Востоке, выдающегося ученого-музыковеда, талантливого публициста, драматурга и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста, лауреата государственных премий, действительного члена Академии наук Азербайджана Узеира Гаджибейли (1885-1948) состоялся концерт под названием "От Чанаккале до Карабаха: Эпос победы".

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, концерт был организован в рамках мероприятий, предусмотренных указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля 2025 года "О праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли".

Вечер с участием азербайджанских и турецких оперных артистов был организован совместно Азербайджанским культурным центром при азербайджанском посольстве в Анкаре и Главным управлением оперы и балета Министерства культуры и туризма Турции.

Сначала были исполнены государственные гимны двух стран.

Заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова и заместитель руководителя Главного управления оперы и балета Министерства культуры и туризма Турции Волкан Аккоч выступили с приветственной речью.

Затем в исполнении народных артистов Азербайджана Азерин и Азера Зейналова, а также известных оперных исполнителей из братской страны Кямиля Каплана, Чинара Онура, Гюнера Эркана и других были представлены интересные музыкальные номера.