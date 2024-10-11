О нас

В Турции пройдут Дни азербайджанской культуры

В Турции пройдут Дни азербайджанской культуры В Турции пройдут Дни азербайджанской культуры и искусства.
Kультурная политика
11 октября 2024 г. 22:57
В Турции пройдут Дни азербайджанской культуры

В Турции пройдут Дни азербайджанской культуры и искусства.

Об этом местному бюро Report сообщили в Культурном центре при посольстве Азербайджана в Анкаре.

Согласно информации, мероприятия 15 октября пройдут в Измире, 17 октября - в Стамбуле.

"В рамках Дней азербайджанской культуры и искусства в Измире в выставочном зале Культурного центра MÖTBE будет представлена выставка, на которой будут экспонироваться образцы азербайджанской национальной культуры, сувениры, изделия ручной работы и национальные костюмы. Кроме того, молодые турецкие модели проведут показ коллекции исторических азербайджанских костюмов "Бакинского дома национальной одежды".

Вечером того же дня в концертном зале Культурного центра MÖTBE состоится программа с участием мастеров искусств и танцевальных коллективов из Азербайджана", - указали в Центре.

Мероприятия 17 октября продолжатся в Стамбуле. В Культурном центре Ататюрка будут выставлены ковры из коллекции Азербайджанского музея ковра, а также работы специалиста музея и члена Союза художников Азербайджана Эльнары Расуловой. Выставка будет открыта в течение недели.

Там же будет представлена коллекция исторических азербайджанских женских костюмов заведующей отделом этнографии Национального музея истории Азербайджана НАНА, доцента Гюльзады Абдуловой. Затем в концертном зале Культурного центра Ататюрка состоится концертная программа с участием как азербайджанских артистов, так и проживающих в братской стране соотечественников.

Отметим, что проект будет реализован при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri təşkil ediləcək

Другие новости из категории

В Минкультуры Азербайджана состоялась встреча с делегацией Euronews
В Минкультуры Азербайджана состоялась встреча с делегацией Euronews
11 октября 2024 г. 08:51
Памятники в Шуше и Агдаме включены в Предварительный список всемирного наследия исламского мира ИСЕСКО
Памятники в Шуше и Агдаме включены в Предварительный список всемирного наследия исламского мира ИСЕСКО
9 октября 2024 г. 18:20
Культурной столицей СНГ в 2025 году будет азербайджанский город Лачын - Путин
Культурной столицей СНГ в 2025 году будет азербайджанский город Лачын - Путин
8 октября 2024 г. 17:25
В Шуше пройдет 12-е заседание Комитета Всемирного исламского наследия
В Шуше пройдет 12-е заседание Комитета Всемирного исламского наследия
7 октября 2024 г. 16:40
В Баку открылся европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы”
ФотоВ Баку открылся европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы”
6 октября 2024 г. 13:42
Состоялась церемония открытия Бакинского международного кинофестиваля
ФотоСостоялась церемония открытия Бакинского международного кинофестиваля
5 октября 2024 г. 21:24
В Центре Гейдара Алиева прошла премьера художественного фильма Тагиев: Нефть
ФотоВ Центре Гейдара Алиева прошла премьера художественного фильма "Тагиев: Нефть"
5 октября 2024 г. 10:10
Фонд тюркской культуры и наследия приступил к реставрации памятников в Карабахе
Фонд тюркской культуры и наследия приступил к реставрации памятников в Карабахе
4 октября 2024 г. 02:29
Сменился руководитель делегации Азербайджана на Евровидении
ФотоСменился руководитель делегации Азербайджана на "Евровидении"
1 октября 2024 г. 19:20
Фильм Baku Media Center удостоен награды Золотой дельфин в Каннах
ФотоФильм Baku Media Center удостоен награды "Золотой дельфин" в Каннах
30 сентября 2024 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi