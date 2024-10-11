В Турции пройдут Дни азербайджанской культуры

В Турции пройдут Дни азербайджанской культуры и искусства.

В Турции пройдут Дни азербайджанской культуры и искусства.

Об этом местному бюро Report сообщили в Культурном центре при посольстве Азербайджана в Анкаре.

Согласно информации, мероприятия 15 октября пройдут в Измире, 17 октября - в Стамбуле.

"В рамках Дней азербайджанской культуры и искусства в Измире в выставочном зале Культурного центра MÖTBE будет представлена выставка, на которой будут экспонироваться образцы азербайджанской национальной культуры, сувениры, изделия ручной работы и национальные костюмы. Кроме того, молодые турецкие модели проведут показ коллекции исторических азербайджанских костюмов "Бакинского дома национальной одежды".

Вечером того же дня в концертном зале Культурного центра MÖTBE состоится программа с участием мастеров искусств и танцевальных коллективов из Азербайджана", - указали в Центре.

Мероприятия 17 октября продолжатся в Стамбуле. В Культурном центре Ататюрка будут выставлены ковры из коллекции Азербайджанского музея ковра, а также работы специалиста музея и члена Союза художников Азербайджана Эльнары Расуловой. Выставка будет открыта в течение недели.

Там же будет представлена коллекция исторических азербайджанских женских костюмов заведующей отделом этнографии Национального музея истории Азербайджана НАНА, доцента Гюльзады Абдуловой. Затем в концертном зале Культурного центра Ататюрка состоится концертная программа с участием как азербайджанских артистов, так и проживающих в братской стране соотечественников.

Отметим, что проект будет реализован при поддержке Министерства культуры Азербайджана.