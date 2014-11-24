В Турции отметят 100-летие со дня рождения Ильяса Эфендиева

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Турции 25 ноября отметят 100-летие со дня рождения выдающегося драматурга, народного писателя Азербайджана Ильяса Эфендиева.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, организации TÜRKSOY и Азербайджанской национальной библиотеки, пройдет в Анкаре в Национальной библиотеке Турции.

В рамках празднования юбилея будет организована выставка, посвященная работам И.Эфендиева, а также будет показан фильм о жизни писателя. На мероприятиях примут участие председатель парламентского комитета по вопросам культуры Низами Джафаров, профессор Академии Наук Азербайджана Низамеддин Шамсизаде, родственники И.Эфендиева.