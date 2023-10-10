В Турции могут снять фильм о Ганире Пашаевой

В Турции может быть снят фильм, посвященный депутату Ганире Пашаевой.

В Турции может быть снят фильм, посвященный депутату Ганире Пашаевой.

Как сообщает Report, об этом сказал глава турецкой компании "35mm stüdyo hizmetleri" Ахмет Эдебали на встрече участников III Кинофестиваля Тюркского мира "Коркут Ата".

Эдебали отметил, что сценарий фильма почти готов.

"Фильм расскажет о деятельности депутата Ганиры Пашаевой. Тюркский мир услышал многое о Карабахской войне благодаря Ганире ханум. Мы будем консультироваться с ее сестрой, которая живет в Турции. Если она даст свое согласие, фильм будет снят при поддержке Министерства культуры Азербайджана", - сказал он.