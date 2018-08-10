В Турции изданы избранные рассказы Джафара Джаббарлы

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Министерство культуры продолжает работу, направленную на перевод, печать и распространение избранных образцов азербайджанской литературы в связи с проектом "Признание азербайджанской книги в мире" ("Azərbaycan Kitabının Dünyaya Tanıdılması"), реализуемым с 2016 года для признания азербайджанской книги.

Как сообщили Report в министерстве, на днях на основе проекта издана книга рассказов выдающегося драматурга, поэта Джафара Джаббарлы, в которую включены рассказы "Аслан и Фархад", "Мансур и Ситара", "Ахмед и Гумру", "Ревизор", "Папаха", "От Парапета до Шамахинской дороги", "Фируза" и пр.

Переведенная на турецкий язык поэтом-переводчиком Юртсевеном Шеном и изданная в издательстве "Севидж Фырат Зенгин Яйынджилык" ("Sevinç Fırat Zengin Yayıncılık") книга вызвала интерес турецких читателей.

Отмечается, что о книге Джафара Джаббарлы "Рассказы" упоминается в информации "Возвышение азербайджанских книг в Турции" ("Azərbaycan kitablarının Türkiyədə yüksəlişi") в приложении "Китаб" за июль месяц турецкой газеты "Сабах".