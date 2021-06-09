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В трех мечетях в Шуше ведутся ремонтно-реставрационные работы - ВИДЕО

В трех мечетях в Шуше ведутся ремонтно-реставрационные работы - ВИДЕО Фонд Гейдара Алиева проводит в Шуше ремонтно-реставрационные работы в Верхней мечети Гевхар-аги, Нижней мечети Гевхар-аги, мечети Саатлы.
Kультурная политика
9 июня 2021 г. 17:53
В трех мечетях в Шуше ведутся ремонтно-реставрационные работы - ВИДЕО

Фонд Гейдара Алиева проводит в Шуше ремонтно-реставрационные работы в Верхней мечети Гевхар-аги, Нижней мечети Гевхар-аги, мечети Саатлы.

Как сообщает Report, архитектором всех трех мечетей является карабахский архитектор Кербелаи Сафихан.

В период оккупации Шуши Арменией, наряду со многими историко-культурными памятниками, эти мечети подверглись вандализму. Был уничтожен интерьер Верхней мечети Гевхар-аги, поврежден декор минаретов, разрушены покрытия. Реставрация мечети на первом этапе завершена, ведутся реставрационные работы по второму этапу. Также восстанавливается разрушенное медресе на территории мечети.

В разрушенной во время оккупации Нижней мечети Гевхар-аги при участии иностранных экспертов проводятся оценочные работы.

Историческая мечеть Саатлы, расположенная в квартале Саатлы, была разрушена во время оккупации города Шуша Арменией. В настоящее время эксперты также изучают текущую ситуацию в мечети Саатлы.

По итогам оценивания реставрационные работы будут проведены в Нижней мечети Гевхар-аги и мечети Саатлы.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada üç məsciddə bərpa-təmir işləri aparılır - VİDEO

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