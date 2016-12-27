В трех иранских городах пройдут Дни азербайджанской культуры

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 27 декабря министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с министром связи и информационных технологий Исламской Республики Иран, сопредседателем совместной межправительственной комиссии Махмудом Ваези.

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, А.Гараев заявил о развитии связей между Азербайджаном и Ираном во всех сферах.

Он отметил, что имеющие древние исторические корни отношения между Азербайджаном и Ираном охватывают многие сферы и с каждым годом расширяются, а также подчеркнул о наличии больших возможностей для развития сотрудничества в сферах культуры и туризма.

А.Гараев проинформировал о проводимых в последние годы в Азербайджане работах на пути развития сферы туризма и заявил, что большинство приезжающих в страну туристов являются гражданами Ирана.

По словам А.Гараева, в 2017 году в трех иранских городах – Тегеране, Исфахане и Ардебиле планируется организовать Дни азербайджанской культуры.

Министр пригласил иранскую делегацию к более активному участию на предстоящем в мае будущего года в Азербайджане IV Всемирном форуме межкультурного диалога.

М.Ваези выразил удовлетворение уровнем развития связей между двумя странами во всех сферах и подчеркнул важность продолжения работ в этом направлении.

Гость заявил о развитии сотрудничества во всех сферах, в том числе в сфере туризма, и отметил большой интерес граждан Ирана к Азербайджану.