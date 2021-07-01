В Товузе обнаружены экспонаты, датируемые XVII- XVIII вв.

В целях усовершенствования работ, связанных с регистрацией исторических памятников на территории страны, на ряде территорий проводятся археологические исследования.

В целях усовершенствования работ, связанных с регистрацией исторических памятников на территории страны, на ряде территорий проводятся археологические исследования.

Как сообщили Report в Государственной службе по сохранению, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, на основании обращения Службы, археологическая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА, работающая в Товузском районе, в июне провела первичные археологические раскопки на прилегающих территориях датируемого XVII веком комплекса мечетей и гробниц. (инв. 5201).

Археологические исследования проводились на холмистой местности, известной как Гала-Дюзю. В ходе раскопок на территории Гала-Дюзю был обнаружен культурный слой, свидетельствующий о существовании здесь поселения.