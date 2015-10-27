В Торонто прошел концерт Фирангиз Ализаде "Проснись!"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В канадском городе Торонто состоялся концерт под названием "Проснись!" народной артистки Азербайджана, композитора и выдающейся пианистки Фирангиз Ализаде.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Канаде.

Концерт организован при поддержке посольства Азербайджана в Канаде и театра танцев Saşar Zərif, функционирующего в Торонто.

В начале концерта состоялось сольное выступление Ф.Ализаде на фортепиано, далее прозвучали произведения Ф.Ализаде.

Во время концерта был продемонстрирован короткометражный фильм о создании произведения "Проснись!" ("Oyan!"). На мероприятии участвовал консул посольства Азербайджана в Канаде Фаиг Бабаев.

Основной целью мероприятия была демонстрация богатой культуры и традиций мугама Азербайджана в Канаде.