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    В Торонто прошел концерт Фирангиз Ализаде "Проснись!"

    Основной целью мероприятия была демонстрация богатой культуры и традиций мугама Азербайджана в Канаде

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В канадском городе Торонто состоялся концерт под названием "Проснись!" народной артистки Азербайджана, композитора и выдающейся пианистки Фирангиз Ализаде. 

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Канаде. 

    Концерт организован при поддержке посольства Азербайджана в Канаде и театра танцев Saşar Zərif, функционирующего в Торонто. 

    В начале концерта состоялось сольное выступление Ф.Ализаде на фортепиано, далее прозвучали произведения Ф.Ализаде. 

    Во время концерта был продемонстрирован короткометражный фильм о создании произведения "Проснись!" ("Oyan!"). На мероприятии участвовал консул посольства Азербайджана в Канаде Фаиг Бабаев.

    Основной целью мероприятия была демонстрация богатой культуры и традиций мугама Азербайджана в Канаде. 

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