В Тбилиси встретили овациями спектакль учащихся гимназии искусств из Азербайджана

Учащиеся Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории (АНК) выступили в Тбилиси со спектаклем-концертом.

Учащиеся Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории (АНК) выступили в Тбилиси со спектаклем-концертом.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие, посвященное 210-летию со дня рождения основоположника азербайджанской драматургии, великого мыслителя, общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундзаде, прошло в Центре азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

В рамках мероприятия учащиеся сыграли отрывки из спектаклей "Гаджи Гара", "Визирь Лянкяранского ханства", "Дервиш взрывает Париж", созданных на основе произведений М.Ф.Ахундзаде.

Программа завершилась исполнением учащимися гимназии народного танца "Джанги". Спектакль был встречен большими овациями.