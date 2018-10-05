В Тбилиси проходит выставка-продажа азербайджанских ковров из частных коллекций - ФОТОРЕПОРТАЖ

Тбилиси. 5 октября. REPORT.AZ/ В столице Грузии, Тбилиси, в галерее искусств "Дом Ахундова" открылась выставка-продажа под названием "Восточные сказки".

Как сообщает грузинское бюро Report, на выставке экспонируются более 60 образцов изобразительного и прикладного искусства, хранящихся в частных коллекциях жителей Тбилиси, и старинные азербайджанские ковры.

На церемонии открытия выставки принимали участие представители посольств Азербайджана, Турции, Ирана, Франции, представители искусства и коллекционеры.

Руководитель проекта художница Нателла Циклаури сообщила Report, что азербайджанские ковры принадлежат частным коллекциям проживающих в Тбилиси представителей различных национальностей: "Среди 28 выставленных ковров есть образцы ковров из Карабаха и других регионов Азербайджана. Благодаря тому, что в азербайджанских коврав использовались натуральные краски, они не потеряли своего качества".

Н.Циклаури отметила, что выставленные азербайджанские ковры относятся к концу XIX века: "Самый старинный среди ковров – это карабахский ковер конца XIX века. Этот ковер самый дорогой среди экспонатов. Его цена составляет 7 тысяч лари (больше 2500 долларов – ред.). Полученные от продажи ковров средства будут переданы их владельцам".

Директор галереи искусств "Дом Ахундова" Арчил Бежанишвили сказал, что выставленные экспонаты интересные и оригинальные: "В конце этой недели в Тбилиси будут отмечать праздник "Тбилисоба". Я надеюсь, что участвующие на празднике местные жители и иностранные гости с большим интересом примут выставку "Восточные сказки"".

На выставке-продаже "Восточные сказки" также представлены художественные произведения, вазы, эмалированная посуда с узорами периода Каджаров, табло знаменитых художников Рихарда Карла Зоммера и Франца Рубо на восточные темы.

Выставка продлится до 30 октября.