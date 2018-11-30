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    В Тбилиси презентована книга видного азербайджанского ученого на грузинском языке

    Тбилиси. 30 ноября. REPORT.AZ/ На грузинском языке издана книга бывшего директора Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, доктора политических наук, покойного Ровшана Мустафаева "Dairələnmiş cənnət".

    Как сообщает грузинское бюро Report, презентация прошла в Центре азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси. 

    На грузинский язык книгу перевел поэт и переводчик Роберт Месхи. 

    На мероприятии было отмечено, что в 2007 году книга вышла в свет в Израиле. Здесь собраны рассказы, в которых отразились воспоминания переехавших в Израиль бакинцев о старом Баку. 

    Было отмечено, что Р.Месхи перевел книгу с высоким профессионализмом и ему удалось сохранить все основные штрихи стиля автора. 

    На презентации приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, ректор Сухумского государственного университета Зураб Хонелидзе и представители грузинской и азербайджанской интеллигенции. 

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