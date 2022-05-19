В Тбилиси представлены стратегии культурного развития трех городов Азербайджана

В Тбилиси проходит первая региональная сетевая конференция в рамках проекта EU4Culture, финансируемого Европейским союзом (ЕС).

В Тбилиси проходит первая региональная сетевая конференция в рамках проекта EU4Culture, финансируемого Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии принимают участие представители из нестоличных городов Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы и Украины.

Азербайджан на двухдневной региональной конференции представляет делегация из 15 человек. В состав делегации вошли отобранные в рамках проекта представители исполнительной власти, муниципальных и региональных управлений культуры городов Хырдалан, Шеки, Лянкяран.

Координатор проекта по Азербайджану Фируза Багыр сообщила Report, что основная цель конференции – организовать встречу представителей стран-участниц и обеспечить координацию: "В рамках проекта каждый город разработал свою стратегию культурного развития. В ходе конференции у участников проекта будет возможность познакомиться друг с другом и обменяться опытом".