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В Тбилиси представлены стратегии культурного развития трех городов Азербайджана

В Тбилиси представлены стратегии культурного развития трех городов Азербайджана В Тбилиси проходит первая региональная сетевая конференция в рамках проекта EU4Culture, финансируемого Европейским союзом (ЕС).
Kультурная политика
19 мая 2022 г. 14:09
В Тбилиси представлены стратегии культурного развития трех городов Азербайджана

В Тбилиси проходит первая региональная сетевая конференция в рамках проекта EU4Culture, финансируемого Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии принимают участие представители из нестоличных городов Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы и Украины.

Азербайджан на двухдневной региональной конференции представляет делегация из 15 человек. В состав делегации вошли отобранные в рамках проекта представители исполнительной власти, муниципальных и региональных управлений культуры городов Хырдалан, Шеки, Лянкяран.

Координатор проекта по Азербайджану Фируза Багыр сообщила Report, что основная цель конференции – организовать встречу представителей стран-участниц и обеспечить координацию: "В рамках проекта каждый город разработал свою стратегию культурного развития. В ходе конференции у участников проекта будет возможность познакомиться друг с другом и обменяться опытом".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Azərbaycanın üç şəhərinin mədəniyyətinin inkişafı üzrə strategiyalar təqdim olunub

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