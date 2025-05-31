О нас

В Тбилиси представлено произведение Мир Джалала "Манифест молодого человека" на грузинском языке

В Тбилиси представлено произведение Мир Джалала "Манифест молодого человека" на грузинском языке В рамках Международного книжного фестиваля в Тбилиси состоялась презентация издания на грузинском языке знаменитого произведения выдающегося азербайджанского писателя Мир Джалала "Манифест молодого человека".
Kультурная политика
31 мая 2025 г. 12:26
В Тбилиси представлено произведение Мир Джалала Манифест молодого человека на грузинском языке

В рамках Международного книжного фестиваля в Тбилиси состоялась презентация издания на грузинском языке знаменитого произведения выдающегося азербайджанского писателя Мир Джалала "Манифест молодого человека".

Как сообщает грузинское бюро Report, книга издана по заказу Министерства культуры Азербайджана. Произведение на грузинский язык перевел лауреат Государственной премии Грузии, известный писатель и переводчик Имир Мамедли.

В мероприятии приняли участие азербайджанская делегация, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, известные представители науки, литературы и культуры двух стран, члены азербайджанской общины, участники фестиваля, грузинские писатели, представители издательств и студенты.

Мероприятие было оценено как важный шаг в укреплении культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Mir Cəlalın “Bir gəncin manifesti” əsəri gürcü dilində təqdim olunub

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi