В Тбилиси представлено произведение Мир Джалала "Манифест молодого человека" на грузинском языке

В рамках Международного книжного фестиваля в Тбилиси состоялась презентация издания на грузинском языке знаменитого произведения выдающегося азербайджанского писателя Мир Джалала "Манифест молодого человека".

В рамках Международного книжного фестиваля в Тбилиси состоялась презентация издания на грузинском языке знаменитого произведения выдающегося азербайджанского писателя Мир Джалала "Манифест молодого человека".

Как сообщает грузинское бюро Report, книга издана по заказу Министерства культуры Азербайджана. Произведение на грузинский язык перевел лауреат Государственной премии Грузии, известный писатель и переводчик Имир Мамедли.

В мероприятии приняли участие азербайджанская делегация, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, известные представители науки, литературы и культуры двух стран, члены азербайджанской общины, участники фестиваля, грузинские писатели, представители издательств и студенты.

Мероприятие было оценено как важный шаг в укреплении культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.