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В Тбилиси построят новое здание для азербайджанского театра

В Тбилиси построят новое здание для азербайджанского театра Дипломат анонсировал проведение в ближайшее время Дней культуры Азербайджана в Грузии Дней культуры Грузии в Азербайджане
Kультурная политика
8 мая 2021 г. 11:48
В Тбилиси построят новое здание для азербайджанского театра

"Для Тбилисского государственного профессионального театра азербайджанской драмы им.Гейдара Алиева будет построено новое здание".

Как передает грузинское бюро Report, об этом в интервью местным СМИ сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, к строительным работам приступят в скором времени.

Посол также отметил, что Фонд Гейдара Алиева строит новый дом культуры для грузинской общины Гахского района.

З.Патаразде отметил, что проекты, реализуемые в культурной и гуманитарной сферах, позволяют еще больше сблизить грузинский и азербайджанский народы.

Дипломат анонсировал проведение в ближайшее время Дней культуры Азербайджана в Грузии Дней культуры Грузии в Азербайджане.

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Версия на английском языке New building for Azerbaijani theater to be constructed in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Azərbaycan teatrı üçün yeni bina tikiləcək

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