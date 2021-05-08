В Тбилиси построят новое здание для азербайджанского театра

Дипломат анонсировал проведение в ближайшее время Дней культуры Азербайджана в Грузии Дней культуры Грузии в Азербайджане

"Для Тбилисского государственного профессионального театра азербайджанской драмы им.Гейдара Алиева будет построено новое здание".

Как передает грузинское бюро Report, об этом в интервью местным СМИ сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, к строительным работам приступят в скором времени.

Посол также отметил, что Фонд Гейдара Алиева строит новый дом культуры для грузинской общины Гахского района.

З.Патаразде отметил, что проекты, реализуемые в культурной и гуманитарной сферах, позволяют еще больше сблизить грузинский и азербайджанский народы.

Дипломат анонсировал проведение в ближайшее время Дней культуры Азербайджана в Грузии Дней культуры Грузии в Азербайджане.