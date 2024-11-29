В Тбилиси открылась выставка азербайджанских ковров

В Художественной галерее Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в столице Грузии Тбилиси открылась выставка азербайджанских ковров.

В Художественной галерее Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в столице Грузии Тбилиси открылась выставка азербайджанских ковров.

Как сообщает местное бюро Report , в церемонии открытия приняли участие сотрудники посольств Азербайджана и Казахстана в Грузии, председатель и члены правления Объединения азербайджанских бизнесменов (AZEBI), турецкие гости, официальные лица муниципалитета Крцаниси Тбилиси, представители общественности.

Заместитель директора музея Лейла Алиева сообщила, что Министерство культуры Грузии объявило конкурс "Свободные проекты", и музей участвовал в нем с проектом "Продвижение азербайджанской культуры". По ее словам, сегодня на выставке представлены образцы, созданные в рамках проекта, а также древние карабахские и борчалинские ковры. Замдиректора поблагодарила посольство Азербайджана за поддержку в организации выставки.

Затем сотрудник диппредставительства Рамиз Гаджизаде рассказал об истории развития азербайджанского искусства ковроделия.

Он отметил, что демонстрация древних азербайджанских ковров, особенно карабахских и шушинских образцов, играет важную роль в продвижении азербайджанской культуры. Затем Р.Гаджизаде, Л.Алиева, председатель правления AZEBI Нариман Курбанов, советник посла Казахстана Зазира Мирзакасимова и другие провели церемонию срезания ковра со станка.

Далее представители грузинского танцевального ансамбля "Мелитаси" выступили с интересной концертной программой.

Одним из самых ценных экспонатов стал 130-летний Шушинский ковер. Посетители с интересом рассматривали это древнее произведение искусства.

Отметим, что выставка продлится три дня.