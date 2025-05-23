В Тбилиси открылась выставка азербайджанских и туркменских ковров

В Музее азербайджанской культуры им. М.Ф.Ахундова в Тбилиси открылась выставка, посвященная ковроткачеству Азербайджана и Туркменистана.

В Музее азербайджанской культуры им. М.Ф.Ахундова в Тбилиси открылась выставка, посвященная ковроткачеству Азербайджана и Туркменистана.

Как сообщает грузинское бюро Report, посетителям представлены древние образцы ковров и национальные костюмы, демонстрирующие богатые традиции обоих народов.

Экспозиция подчеркивает историко-культурные связи между регионами Южного Кавказа и Центральной Азии.

Выставка организована посольствами Азербайджана и Туркменистана в Грузии по случаю Дня ковродела, который отмечается в мае в обеих странах. В рамках мероприятия также проходят встречи с искусствоведами и презентации техник ковроткачества.

Экспозиция продлится неделю.