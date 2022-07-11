В Тбилиси на улице Мирзы Фатали Ахундова установлены новые адресные таблички

В Тбилиси на улице, носящей имя основоположника азербайджанской драматургии, великого мыслителя, общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундова (1812-1878), установлены новые адресные таблички.

В Тбилиси на улице, носящей имя основоположника азербайджанской драматургии, великого мыслителя, общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундова (1812-1878), установлены новые адресные таблички.

Как сообщает грузинское бюро Report, на улице, расположенной в историческом квартале Абанотубани в районе Крцаниси, установлены 13 табличек.

Установка новых табличек была осуществлена на основании обращения Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова.

Заместитель директора музея Лейла Алиева сообщила Report, что на улице планируется также установка информационной доски о М.Ф.Ахундове.

По ее словам, новые таблички на улице, носящей имя драматурга, установлены в связи с 210-летием со дня рождения М.Ф.Ахундова, а также 40-летием со дня основания музея.

Имя М.Ф.Ахундова было присвоено улице в начале 1930 года.

44 года своей жизни выдающийся представитель азербайджанской литературы жил в Тбилиси. Он скончался 10 марта 1878 года в Тбилиси, его могила находится в "Пантеоне выдающихся азербайджанцев" на территории Ботанического сада.