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    IV российско-азербайджанский молодёжный форум состоится в сентябре

    Основной целью проведения форума является развитие сотрудничества представителей молодёжных организаций и студенчества России и Азербайджана

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ IV Российско-Азербайджанский Молодежный Форум состоится в Казани с 22 по 25 сентября.

    Как сообщает Report, основной целью проведения форума  является развитие сотрудничества представителей молодёжных общественных организаций и студенчества России и Азербайджана; создание условий для формирования двухсторонних проектов и программ, а также для поддержания и укрепления дружбы, взаимодействия и взаимопонимания народов.

    Организаторы форума - Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" при поддержке министерства образования и науки России, Федерального агентства по делам молодёжи, министерства образования Азербайджана, министерства молодежи и спорта Азербайджана. Партнерами выступают Азербайджанское молодежное объединение России; Национальный совет молодежных организаций Азербайджана.

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