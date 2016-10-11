В Ташкенте состоялся показ музыкальной комедии Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан"

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В крупнейшем Центре информации и продажи книг Узбекистана и Средней Азии - Обществе "Книжный мир" состоялся показ музыкальной комедии великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан".

Как сообщили Report в Центре культуры Азербайджана в Узбекистане, комедия была поставлена Ташкентской театральной студией режиссерской и актерской деятельности "Дийдор" и Творческим центром "Узбектеатр".

Выступивший на мероприятии директор Центра информации и продажи книг "Книжный мир" Шухратджон Ахундджанов отметил, что в Узбекистане большой интерес к азербайджанской культуре, искусству, музыке и литературе, и сказал, что именно по этой причине к реализации данного проекта приступили именно с этого азербайджанского произведения.

Затем были продемонстрированы отрывки из музыкальной комедии "Аршин мал алан".

Отметим, что "Аршин мал алан" очень популярен в Узбекистане. Он неоднократно ставился на узбекском и русском языках. Комедию представляли на сцене Ташкентского оперного театра и Государственного музыкального драматического театра имени Мукими.