В Ташкенте открылась выставка живописи и ручных работ "Узбекистан-Азербайджан глазами детей"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В действующем при посольстве Азербайджана в Узбекистане Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева открылась выставка живописи и ручных работах "Узбекистан-Азербайджан глазами детей".

Как сообщили Report из Культурного центра, в картинах азербайджанские дети в основном затронули культуру, историю, памятники, традиции Узбекистана.

Выступивший на открытии выставки директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов сказал, что цель выставки заключается в расширении связей и обмене опытом между подростками и молодежью двух стран и подчеркнул, что к реализации проекта приступили с 2013 года.

Затем в исполнении учащихся Ташкентского специализированного музыкального академического лицея имени Глиэра прозвучали произведения азербайджанских и узбекских композиторов. Участники действующего при Культурном центре ансамбля танца "Азербайджанские девушки" ("Azərbaycan qızları") представители наши национальные танцы.