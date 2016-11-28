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    В Ташкенте открылась выставка живописи и ручных работ "Узбекистан-Азербайджан глазами детей"

    В картинах азербайджанские дети в основном затронули культуру, историю, памятники, традиции Узбекистана

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В действующем при посольстве Азербайджана в Узбекистане Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева открылась выставка живописи и ручных работах "Узбекистан-Азербайджан глазами детей".

    Как сообщили Report из Культурного центра, в картинах азербайджанские дети в основном затронули культуру, историю, памятники, традиции Узбекистана.

    Выступивший на открытии выставки директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов сказал, что цель выставки заключается в расширении связей и обмене опытом между подростками и молодежью двух стран и подчеркнул, что к реализации проекта приступили с 2013 года.

    Затем в исполнении учащихся Ташкентского специализированного музыкального академического лицея имени Глиэра прозвучали произведения азербайджанских и узбекских композиторов. Участники действующего при Культурном центре ансамбля танца "Азербайджанские девушки" ("Azərbaycan qızları") представители наши национальные танцы. 

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