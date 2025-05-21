В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры

В городе Дангара (Таджикистан) в рамках Дней азербайджанской культуры состоялся очередной концерт.

В городе Дангара (Таджикистан) в рамках Дней азербайджанской культуры состоялся очередной концерт.

Как передает Report , в этот раз перед публикой выступил Ансамбль древних музыкальных инструментов Азербайджана с красочной музыкальной программой.

Перед концертом с речами выступили заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов и председатель исполнительной власти города Дангара Сиджойдин Саломзода.

Мурад Гусейнов отметил культурную близость между Азербайджаном и Таджикистаном и выразил удовлетворение интересом и вниманием таджикской публики к мероприятиям и концертам, проходящим в рамках Дней азербайджанской культуры.

В свою очередь, Сиджойдин Саломзода подчеркнул, что с большим интересом и удовольствием следят за богатым культурным наследием Азербайджана, также отметив духовную и культурную близость народов двух стран.

После выступлений зрителям была представлена насыщенная концертная программа Ансамбля древних музыкальных инструментов. Музыкальные номера, отражающие богатство азербайджанской культуры, были встречены местной публикой с большим энтузиазмом.

Отметим, что Дни азербайджанской культуры в Таджикистане завершатся завтра.