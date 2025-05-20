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В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху

В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
Kультурная политика
20 мая 2025 г. 16:44
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху

В Таджикистане проходит фотовыставка Союза фотографов Азербайджана под названием "Карабах: память национального наследия".

Как сообщает сотрудник Report из Душанбе, она представлена ​​в Национальном музее искусств Таджикистана в рамках выставки "Национальное наследие, живущее в жемчужинах искусства Азербайджана".

Председатель союза Амира Сулейман рассказала Report, что выставка приурочена к пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

"Здесь представлены фотографии, посвященные истории Карабаха, его историко-культурному наследию. Выставка привлекает внимание к актам вандализма в отношении памятников во время оккупации, а также к процессу реставрации после освобождения от оккупации", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке ФотоTajikistan hosts photo exhibition titled ‘Karabakh: Memory of National Heritage’
Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistanda “Qarabağ: milli irsin yaddaşı” adlı fotosərgisi nümayiş olunur

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