О нас

В связи со 110-летием со дня рождения маэстро Ниязи почтена его память

В связи со 110-летием со дня рождения маэстро Ниязи почтена его память В связи со 110-летием со дня рождения выдающегося дирижера и всемирно известного композитора, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата государственных премий Азербайджана и СССР маэстро Ниязи была почтена его память.
Kультурная политика
20 августа 2022 г. 12:07
В связи со 110-летием со дня рождения маэстро Ниязи почтена его память

В связи со 110-летием со дня рождения выдающегося дирижера и всемирно известного композитора, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата государственных премий Азербайджана и СССР маэстро Ниязи была почтена его память.

Как сообщает Report, представители Министерства культуры, общественные деятели, сотрудники Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, известные деятели культуры, композиторы посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле маэстро.

Во время выступлений были подчеркнуты заслуги выдающегося композитора в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоMaestro Niyazi's memory honored on occasion of his 110th birthday anniversary
Версия на азербайджанском языке ФотоMaestro Niyazinin anadan olmasının 110-cu ildönümü münasibətilə sənətkarın məzarı ziyarət olunub

Самое важное

В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
20 августа 2022 г. 11:54
Слова глухонемой, слепой и калека исключены из азербайджанского законодательства
Слова "глухонемой, слепой" и "калека" исключены из азербайджанского законодательства
19 августа 2022 г. 17:35
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi