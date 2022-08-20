В связи со 110-летием со дня рождения маэстро Ниязи почтена его память

В связи со 110-летием со дня рождения выдающегося дирижера и всемирно известного композитора, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата государственных премий Азербайджана и СССР маэстро Ниязи была почтена его память.

В связи со 110-летием со дня рождения выдающегося дирижера и всемирно известного композитора, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата государственных премий Азербайджана и СССР маэстро Ниязи была почтена его память.

Как сообщает Report, представители Министерства культуры, общественные деятели, сотрудники Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, известные деятели культуры, композиторы посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле маэстро.

Во время выступлений были подчеркнуты заслуги выдающегося композитора в развитии музыкальной культуры Азербайджана.