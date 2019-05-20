В связи с возведением памятника Арифу Меликову будет создана комиссия

"В связи с возведением памятника народному артисту СССР Арифу Меликову будет создана комиссия".

Как передает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

Он отметил, что в связи с этим имеется особое поручение президента Ильхама Алиева: "Данная комиссия определит, в каком стиле следует выполнить памятник и где он будет установлен. Это - дело не одного дня, для этого нужно время. После того как будут проведены обсуждения со скульпторами и архитекторами, комиссия подытожит работу и предоставит руководству итоговое решение".