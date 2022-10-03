В связи с незаконным строительством на территории мемориального комплекса геноцида в Губе может быть подано обращение в суд

В связи с незаконным строительством на территории мемориального комплекса геноцида в Губе может быть подано обращение в суд

В связи с незаконным строительством в охранной зоне Губинского мемориального комплекса геноцида может быть подано обращение в суд.

https://static.report.az/photo/473b0f17-c21a-3115-a25f-ab2f0b8cf823.jpg https://static.report.az/photo/473b0f17-c21a-3115-a25f-ab2f0b8cf823.jpg

В связи с незаконным строительством в охранной зоне Губинского мемориального комплекса геноцида может быть подано обращение в суд. Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли 3 октября во время посещения Губинского мемориального комплекса геноцида. Глава Государственной службы отметил, что сохранение памятника-заповедника для будущих поколений является моральным долгом каждого человека: "Любая деятельность на территории комплекса может осуществляться только в рамках требований законодательства". Он отметил, что не исключено обращение в соответствующие судебные инстанции по поводу незаконного строительства. Напомним, что в результате оперативного вмешательства Государственной службы, Исполнительной власти Губинского района и других соответствующих государственных структур на территории Мемориального комплекса геноцида было предотвращено незаконное строительство жилых домов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram