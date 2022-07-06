В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с культурицидом в квартале Тепебаши в Ереване

Деятели науки и представители общественности Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с культурным геноцидом в отношении наследия азербайджанского народа на территории квартала Тепебаши в столице Армении Ереване.

Деятели науки и представители общественности Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с культурным геноцидом в отношении наследия азербайджанского народа на территории квартала Тепебаши в столице Армении Ереване.

Как сообщает Report, в обращении, которое подписали 102 известных научных и общественных деятеля, отмечается, что 4 февраля 2022 года по итогам встречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и главы Совета Европейского Союза в видеоформате была запланирована реализация миссий ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан.

"Обращаясь к ЮНЕСКО, мы просим, чтобы исторический квартал Тепебаши, расположенный в столице Армении Ереване также стал одним из мест посещения миссии. Надеемся, что деятельности миссии ЮНЕСКО в Армении не будут чинить препятствий.

Мы верим, что вы своим авторитетом и усилиями в соответствии с принципами, установленными международными конвенциями, обеспечите в Ереване безопасность, восстановление, консервацию азербайджанских памятников и внесете вклад в то, чтобы Армения взяла на себя эту ответственность. В таком случае исторический квартал Тепебаши, являющийся составной частью материально-культурного наследия человечества, будет спасен от очередного вандализма", - говорится в обращении.