В связи с Днем Европы в Азербайджане пройдет ряд мероприятий

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 6-7 мая в Азербайджане пройдет ряд мероприятий в связи с Днем Европы.

Как сообщает Report , представительство ЕС в Азербайджане традиционно отметит этот день, однако в этом году мероприятия пройдут не в Баку, а в Лянкаране.

Представительство ЕС совместно с посольствами стран Евросоюза в течении двух дней планируют организовать в рамках Дней Европы показ европейских фильмов, выставки, концертную программу, дебаты со студентами, викторину и другие мероприятия.

Также 11 мая в Масазыре будет организован концерт для беженцев и вынужденных переселенцев по случаю Дня Европы.