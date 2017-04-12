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    В связи с Днем Европы в Азербайджане пройдет ряд мероприятий

    Представительство ЕС планирует организовать в Лянкаране показ европейских фильмов, выставки, концертную программу
    © Report.az

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 6-7 мая в Азербайджане пройдет ряд мероприятий в связи с Днем Европы. 

    Как сообщает Report , представительство ЕС в Азербайджане традиционно отметит этот день, однако в этом году мероприятия пройдут не в Баку, а в Лянкаране.

    Представительство ЕС совместно с посольствами стран Евросоюза в течении двух дней планируют организовать в рамках Дней Европы показ европейских фильмов, выставки, концертную программу, дебаты со студентами, викторину и другие мероприятия.

    Также 11 мая в Масазыре будет организован концерт для беженцев и вынужденных переселенцев по случаю Дня Европы. 

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