В Свердловской области пройдут Дни культуры Азербайджана

Губернатор Cвердловской области провёл рабочую встречу с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге

Губернатор Cвердловской области России Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению двустороннего торгово-экономического и культурного партнёрства, в том числе поддержку диалога между предпринимателями, открытие Торгового дома Азербайджана и проведение дней культуры республики в Свердловской области.

Губернатор пригласил официальные и деловые круги республики принять участие в работе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2021.

Генеральный консул отметил особую роль в увеличении товарооборота торговых домов республики с широкой линейкой сельскохозяйственной продукции. Две торговые точки уже открыты в регионе в рамках договоренностей главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. В планах – расширение номенклатуры поставок.

Дипломат также рассказал о намерении провести в Свердловской области Дни культуры Азербайджана. Стороны договорились проработать ряд региональных мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений России и Азербайджана, которое отмечается в 2022 году.