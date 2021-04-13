О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Свердловской области пройдут Дни культуры Азербайджана

В Свердловской области пройдут Дни культуры Азербайджана Губернатор Cвердловской области провёл рабочую встречу с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге
Kультурная политика
13 апреля 2021 г. 17:35
В Свердловской области пройдут Дни культуры Азербайджана

Губернатор Cвердловской области России Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению двустороннего торгово-экономического и культурного партнёрства, в том числе поддержку диалога между предпринимателями, открытие Торгового дома Азербайджана и проведение дней культуры республики в Свердловской области.

Губернатор пригласил официальные и деловые круги республики принять участие в работе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2021.

Генеральный консул отметил особую роль в увеличении товарооборота торговых домов республики с широкой линейкой сельскохозяйственной продукции. Две торговые точки уже открыты в регионе в рамках договоренностей главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. В планах – расширение номенклатуры поставок.

Дипломат также рассказал о намерении провести в Свердловской области Дни культуры Азербайджана. Стороны договорились проработать ряд региональных мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений России и Азербайджана, которое отмечается в 2022 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Парк военных трофеев - символ единства и непобедимости
ФотоПарк военных трофеев - символ единства и непобедимости
13 апреля 2021 г. 18:23
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
13 апреля 2021 г. 16:52
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
13 апреля 2021 г. 10:24
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
13 апреля 2021 г. 10:24
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
13 апреля 2021 г. 10:18
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
13 апреля 2021 г. 01:59
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
ФотоВерховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
12 апреля 2021 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi