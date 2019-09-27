В Страсбурге состоялся вечер мугама по случаю 650-летия Насими

По случаю 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и 25-летия Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО 26 сентября в Страсбурге состоялся концерт в исполнении мугам-ансамбля "Карабах".

Как сообщает французское бюро Report, гостями вечера, организованного постпредством Азербайджана в Совете Европы и Национальной комиссией Азербайджана по ЮНЕСКО в старинной церкви Saint-Pierre-le-Jeune в самом сердце Страсбурга, стали официальные представители Совета Европы, дипломатического корпуса, местных академических и общественных кругов, а также члены азербайджанской общины во Франции.

Открыв торжественное мероприятие, постоянный представитель Азербайджанской Республики в Совете Европы Фахраддин Исмаилов поведал собравшимся о великой поэзии Насими, его бесценном вкладе в сокровищницу азербайджанской литературы.

Народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, молодая исполнительница Садаф Будагова, заслуженные артисты Эльчин Гашимов (тар), Эльнур Ахмедов (кяманча) и Кямран Керимов (нагара) исполнили величественные мугамные композиции по произведениям Насими.