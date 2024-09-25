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В Стамбуле реализуется программа обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира

В Стамбуле реализуется программа обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира В Стамбуле по инициативе Фонда тюркской культуры и наследия реализуется Программа обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира.
Kультурная политика
25 сентября 2024 г. 11:23
В Стамбуле реализуется программа обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира

В Стамбуле по инициативе Фонда тюркской культуры и наследия реализуется Программа обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира.

Как сообщает Report, программа, реализуемая при участии учреждений, связанных с управлением культурным наследием Тюркского мира, стартовала 23 сентября и продлится до 27 сентября.

В программе, реализуемой с целью обмена опытом, участвуют высококвалифицированные специалисты в этой области из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Узбекистана и Туркменистана.

В качестве партнеров выступают Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), муниципалитет Фатих, Стамбульский коммерческий университет и Фонд тюркского мира.

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Версия на английском языке ФотоProgram for Exchanging Experience in Managing Cultural Heritage of Turkic World underway in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Türk Dünyasının mədəni irsinin idarə olunması üzrə təcrübə mübadiləsi proqramı keçirilir

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