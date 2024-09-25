В Стамбуле реализуется программа обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира

В Стамбуле по инициативе Фонда тюркской культуры и наследия реализуется Программа обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира.

В Стамбуле по инициативе Фонда тюркской культуры и наследия реализуется Программа обмена опытом по управлению культурным наследием тюркского мира.

Как сообщает Report, программа, реализуемая при участии учреждений, связанных с управлением культурным наследием Тюркского мира, стартовала 23 сентября и продлится до 27 сентября.

В программе, реализуемой с целью обмена опытом, участвуют высококвалифицированные специалисты в этой области из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Узбекистана и Туркменистана.

В качестве партнеров выступают Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), муниципалитет Фатих, Стамбульский коммерческий университет и Фонд тюркского мира.