В Стамбуле проходит фотовыставка "Кровавый Январь"

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Стамбул. 17 января. REPORT.AZ/ В Центре искусств имени Ататюрка Мармаринского университета Турции проходит фотовыставка "Кровавый Январь".

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие проходит при организационной поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.

На выставке представлено около 50-ти фотографий, отражающих события в ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года.

Здесь выступили педагог Мармаринского университета Окан Йешилот, очевидец кровавых событий, педагог Мармаринского университета Айтадж Рзагулиева, магистр указанного вуза Зейнеп Акарслан.

Выставка продлится до 21 января.

Вусаля Аббасова