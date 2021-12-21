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В Стамбуле открылась выставка, посвященная памяти первой женщины-адвоката Турции

В Стамбуле открылась выставка, посвященная памяти первой женщины-адвоката Турции В Стамбуле открылась выставка, посвященная памяти первой женщины-адвоката Турции – азербайджанки Сурайи Агаоглу.
Kультурная политика
21 декабря 2021 г. 19:48
В Стамбуле открылась выставка, посвященная памяти первой женщины-адвоката Турции

В Стамбуле открылась выставка, посвященная памяти первой женщины-адвоката Турции – азербайджанки Сурайи Агаоглу.

Как сообщает турецкое бюро Report, на выставке, открывшейся в связи с 32-й годовщиной со дня кончины С.Агаоглу, представлены фотографии, отражающие жизнь и деятельность известного адвоката.

Выставка продлится до 31 декабря.

Отметим, что С.Агаоглу родилась в 1903 году в культурной столице Азербайджана – Шуше в семье одного из ярких представителей общественно-политической жизни нашей страны, видного публициста и критика, известного юриста и ученого-востоковеда Ахмед бека Агаоглу.

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