В Стамбуле открылась выставка, посвященная памяти первой женщины-адвоката Турции

В Стамбуле открылась выставка, посвященная памяти первой женщины-адвоката Турции – азербайджанки Сурайи Агаоглу.

В Стамбуле открылась выставка, посвященная памяти первой женщины-адвоката Турции – азербайджанки Сурайи Агаоглу.

Как сообщает турецкое бюро Report, на выставке, открывшейся в связи с 32-й годовщиной со дня кончины С.Агаоглу, представлены фотографии, отражающие жизнь и деятельность известного адвоката.

Выставка продлится до 31 декабря.

Отметим, что С.Агаоглу родилась в 1903 году в культурной столице Азербайджана – Шуше в семье одного из ярких представителей общественно-политической жизни нашей страны, видного публициста и критика, известного юриста и ученого-востоковеда Ахмед бека Агаоглу.