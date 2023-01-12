В США состоялся показ документального фильма "Легенда о Харыбюльбюле"

В Вашингтоне состоялся показ документального фильма шведского фотографа и оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о Харыбюльбюле", посвященный культурной столице Азербайджана - городу Шуше.

В Вашингтоне состоялся показ документального фильма шведского фотографа и оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о Харыбюльбюле", посвященный культурной столице Азербайджана - городу Шуше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Отметим, что фильм, в котором отражены мысли об азербайджанской литературе, музыке, искусстве мугама и природе, был снят в Шуше.

В фильме удалено место интервью с рядом известных деятелей культуры и искусства об истории и творческой атмосфере города Шуша.