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В США состоялся показ документального фильма "Легенда о Харыбюльбюле"

В США состоялся показ документального фильма "Легенда о Харыбюльбюле" В Вашингтоне состоялся показ документального фильма шведского фотографа и оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о Харыбюльбюле", посвященный культурной столице Азербайджана - городу Шуше.
Kультурная политика
12 января 2023 г. 06:30
В США состоялся показ документального фильма Легенда о Харыбюльбюле

В Вашингтоне состоялся показ документального фильма шведского фотографа и оператора Микаэля Силкеберга "Легенда о Харыбюльбюле", посвященный культурной столице Азербайджана - городу Шуше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Отметим, что фильм, в котором отражены мысли об азербайджанской литературе, музыке, искусстве мугама и природе, был снят в Шуше.

В фильме удалено место интервью с рядом известных деятелей культуры и искусства об истории и творческой атмосфере города Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Şuşa barədə sənədli film təqdim edilib

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