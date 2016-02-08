В США состоялась премьера произведения Фирангиз Ализаде

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В рамках фестиваля Кронос в городе Сан-Франциско (США) состоялась премьера произведения "Танец" председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Фирангиз Ализаде.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, концерт в джазовом центре собрал более 500 зрителей.

На концерте также присутствовал сотрудник генконсульства Рамин Алиев, который выразил глубокую благодарность музыкантам и организаторам мероприятия за высокое внимание к азербайджанской музыке и культуре.