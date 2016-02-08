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    В США состоялась премьера произведения Фирангиз Ализаде

    Концерт в джазовом центре собрал более 500 зрителей

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В рамках фестиваля Кронос в городе Сан-Франциско (США) состоялась премьера произведения "Танец" председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Фирангиз Ализаде. 

    Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, концерт в джазовом центре собрал более 500 зрителей.

    На концерте также присутствовал сотрудник генконсульства Рамин Алиев, который выразил глубокую благодарность музыкантам и организаторам мероприятия за высокое внимание к азербайджанской музыке и культуре. 

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