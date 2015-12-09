В США состоится премьера фильма "Али и Нино"

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В январе следующего года состоится премьера фильма "Али и Нино". Об этом Report сообщили в фонде Гейдара Алиева.

Согласно информации, фильм, экранизированный по мотивам одноименного романа Гурбана Саида, будет продемонстрирован на международном фестивале "Sundance" в США, который будет проводиться с 21 по 31 января.

Напомним, что исполнительным продюсером фильма является Лейла Алиева, продюсером Крис Тикер, режиссером - обладатель премии BAFTA Асиф Кападиа, автор сценария - Кристофер Хемптон

В фильме снимались Адам Бакри, Мария Вальверде, Халит Эргенч, Менди Петинкин, Конни Нильсон, Риккардо Самарико, Нуман Акар и другие известные актеры.

Отметим, что съемки фильма начались 24 февраля этого года и продолжались до июня. Съемки проходили в Баку, Гобустане, Хыналыге и других местах.