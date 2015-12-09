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    В США состоится премьера фильма "Али и Нино"

    Исполнительным продюсером фильма является Лейла Алиева

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В январе следующего года состоится премьера фильма "Али и Нино". Об этом Report сообщили в фонде Гейдара Алиева.

    Согласно информации, фильм, экранизированный по мотивам одноименного романа Гурбана Саида, будет продемонстрирован на международном фестивале "Sundance" в США, который будет проводиться с 21 по 31 января. 

    Напомним, что исполнительным продюсером фильма является Лейла Алиева, продюсером Крис Тикер, режиссером - обладатель премии BAFTA Асиф Кападиа, автор сценария - Кристофер Хемптон

    В фильме снимались Адам Бакри, Мария Вальверде, Халит Эргенч, Менди Петинкин, Конни Нильсон, Риккардо Самарико, Нуман Акар и другие известные актеры. 

    Отметим, что съемки фильма начались 24 февраля этого года и продолжались до июня. Съемки проходили в Баку, Гобустане, Хыналыге и других местах.

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